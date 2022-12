2022 – Das Jahr, das das Ende von Amerikas Hegemonie markiert

Strategic Culture Foundation (antikrieg)

Der Krieg in der Ukraine hat das vergangene Jahr dominiert. Andere globale Krisen, wie die steigenden Energie- und Lebensmittelkosten, sind Kollateralschäden des Konflikts in der Ukraine.

Bei dem Konflikt handelt es sich nicht nur um einen lokalen Konflikt im Zentrum Europas vor den Toren Russlands, an dem ein reaktionäres antirussisches Regime in Kiew beteiligt ist. Der Konflikt stellt eine historische Machtprobe zwischen den Vereinigten Staaten und ihren Verbündeten in dem von ihnen angeführten NATO-Militärbündnis und Russland dar. Dieser Showdown hat lange auf sich warten lassen.

Er hätte nicht auf diese gewalttätige, grausame Weise stattfinden müssen.

Russland hatte die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Partner seit langem gewarnt, dass die Ausweitung des Bündnisses in Richtung der russischen Grenzen eine nicht hinnehmbare strategische Sicherheitsbedrohung darstellt. Die Warnungen Moskaus blieben Jahr für Jahr ungehört.

Vor fast einem Jahr bot Russland einen letzten diplomatischen Weg zur Konfliktvermeidung an, indem es zu einem umfassenden Sicherheitsvertrag aufrief, der auf dem zuvor akzeptierten Grundsatz der „unteilbaren Sicherheit“ beruht. Diese diplomatische Initiative wurde von Washington und seinen europäischen Verbündeten rundweg abgelehnt.

Moskau hatte wiederholt gewarnt, dass es eine weitere Militarisierung des neonazistischen Regimes in Kiew nicht akzeptieren würde. Acht Jahre Krieg niedriger Intensität gegen die russischsprachige Bevölkerung in der ehemaligen Südostukraine mussten ein Ende haben. Die Militarisierung der Ukraine durch die NATO und ihre angepriesene Mitgliedschaft in der Allianz war die rote Linie Russlands. Es waren die Vereinigten Staaten von Amerika und ihre NATO-Partner, die sich entschieden, diese Linie zu überschreiten. In diesem Fall schwor der russische Präsident Wladimir Putin, militärisch-technische Maßnahmen zu ergreifen. Die militärische Zerschlagung des Kiewer Regimes, die am 24. Februar begann, war das Ergebnis.

Die Folge ist ein Quasi-Krieg zwischen der NATO und Russland. Die Ukraine wurde mit NATO-Arsenalen überschwemmt. Angriffe werden tief im Innern Russlands verübt, und westliche Politiker und Experten sprechen rücksichtslos und unflätig davon, die russische Führung zu ermorden und einen Regimewechsel in Moskau zu erzwingen.

Es liegt auf der Hand, dass die Ukraine eine Gelegenheit war, lange gehegte imperiale Pläne der Vereinigten Staaten, Russland anzugreifen, zu verwirklichen. Russlands natürliche Reichtümer sind ein begehrter Preis für Washingtons Ambitionen auf globale Hegemonie. Der Krieg in der Ukraine hat für Washington einen Teilerfolg gebracht. Europa ist mehr denn je der amerikanischen Vormundschaft unterworfen worden. Der Verkauf von Gas und Waffen an Europa hat Amerikas maroder kapitalistischer Wirtschaft genützt. Die Russen wurden draußen gehalten, die Amerikaner drinnen und die Deutschen (die Europäer) unten, so wie es die Gründer der NATO kurz nach dem Zweiten Weltkrieg beabsichtigt hatten.

Die geopolitischen Beziehungen zwischen den USA/dem Westen und der Sowjetunion/Russland werden seit langem von Episoden der Entspannung unterbrochen, wie der inzwischen verstorbene angesehene Wissenschaftler Stephen F. Cohen in seinem letzten Buch Krieg mit Russland? schrieb.

In den 1930er Jahren kam es zu einer Entspannung, nachdem die USA endlich die Souveränität der Sowjetunion anerkannt hatten. Diese Entspannung führte zu einem zweckmäßigen Bündnis, um Nazideutschland zu besiegen. Doch sobald das Dritte Reich besiegt war, traten die Vereinigten Staaten und ihr britischer Verbündeter in eine neue Ära der Feindseligkeit ein, die als Kalter Krieg bekannt wurde.

Während der Präsidentschaft von John F. Kennedy in den 1960er Jahren wurde die Entspannung wieder aufgenommen, da man die gegenseitige Zerstörung durch einen Atomkrieg befürchtete. In den folgenden Jahrzehnten wurden mehrere wegweisende Rüstungskontrollverträge ausgehandelt.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 nahmen die Vereinigten Staaten jedoch schnell eine neue imperiale Überheblichkeit und Verachtung gegenüber der Russischen Föderation an. Die arrogante Vorstellung von der alleinigen Supermacht und der Dominanz des gesamten Spektrums setzte sich durch.

Trotz früherer Versprechungen drangen die Vereinigten Staaten und ihr NATO-Vehikel für die militärische Macht der USA unaufhaltsam an Russlands Grenzen vor und verdoppelten die Zahl ihrer Mitglieder. Gegen Russland gerichtete Kriegsübungen und neue Raketenstellungen in ganz Europa, das Aufkündigen von Rüstungskontrollverträgen und die gezielte Rekrutierung ehemaliger Sowjetrepubliken waren allesamt Anzeichen dafür, dass Russland in einer Weise erobert werden sollte, wie es Nazi-Deutschland Jahrzehnte davor nicht gelungen war.

Die immer wiederkehrende Entspannungspolitik der Vereinigten Staaten gegenüber Moskau war stets ein zynisches Spiel der Zweckmäßigkeit. Nach dem vermeintlichen Ende des Kalten Krieges vertrat Washington die systemische Auffassung, dass Russland keine Macht mehr sei, die man respektieren müsse. Es war ein Ziel, das es zu unterwerfen galt.

Doch es gab ein Problem. Russland weigerte sich, sich zu unterwerfen. Moskau hat seine strategischen Sicherheitsinteressen geltend gemacht und sich geweigert, den amerikanischen Ambitionen nachzugeben. Russlands militärische Intervention Ende 2015 zur Verteidigung seines syrischen Verbündeten gegen einen von den USA geführten Regimewechsel-Krieg, der sich terroristischer Stellvertreter bediente, war eine mutige Demonstration.

Es gab eine Zeit, in der sich Moskau ernsthaft um eine diplomatische Beilegung der Feindseligkeiten bemühte. Doch nun hat man erkannt, dass Washingtons Nullsummenspiel, bei dem nur der Gewinner gewinnt, unerbittlich und unersättlich auf die globale Vorherrschaft abzielt. Washington und die amerikanischen selbstgefälligen Medien sind gut im Narzissmus und in der Anmaßung von Tugenden. Wenn sie von einer „regelbasierten Weltordnung“ sprechen, meinen sie in Wirklichkeit die totale Dominanz unter der US-Hegemonie, die sich immer einbildet, gutartig zu sein.

Das Ergebnis ist, dass man entweder ein Vasall ist, der den imperialen Interessen der USA dient, oder ein Feind, der mit Aggression und schließlich mit Zerstörung bedroht wird.

Russlands Beharrlichkeit, seine strategischen Interessen zu verteidigen, hat die hässliche Fratze der amerikanischen Macht hinter der freundlichen Maske offenbart. Es ist nicht nur das Ende eines Jahres, es ist das Ende eines Jahrhunderts imperialer amerikanischer Prahlerei. Die Anmaßungen selbstgerechter amerikanischer Macht sind entlarvt. Washingtons Forderung an den Rest der Welt ist die Unterwerfung. Das war schon immer so, aber in einer latenten Form.

Die ruchlose Natur der amerikanischen Macht zeigt sich jetzt in ihrer nackten Brutalität in den zunehmend wahnsinnigen Beziehungen zu Russland und China.

Das russische Vorgehen gegen die Ukraine hat die Gewalt offenbart, die der amerikanischen Macht zugrunde liegt. Diese Macht ist unhaltbar und in einer Welt, die angeblich auf der Charta der Vereinten Nationen beruht, inakzeptabel. Der Konflikt in der Ukraine ist ein Scheideweg. Entweder entsteht eine multipolare Welt auf der Grundlage des Völkerrechts und gerechter Beziehungen, wie sie von den Vereinten Nationen inmitten der Asche des Zweiten Weltkriegs angestrebt wurde, oder die Welt ist aufgrund der imperialistischen Nullsummen-Hegemonie Washingtons zum Flächenbrand verdammt.

Russland, China und eine wachsende Zahl von Nationen fordern eine multipolare Welt mit paritätischen Beziehungen auf der Grundlage des Völkerrechts. Die Vereinigten Staaten von Amerika sind mehr denn je als Möchtegern-Vorherrschaftsmacht entlarvt, die wahnhafte Vorstellungen von außergewöhnlichen Vorrechten hegt. Die USA sind unter den herrschenden politischen Bedingungen nicht in der Lage und nicht willens, sich an eine multipolare Welt zu halten. Eine solche Welt der friedlichen Beziehungen ist Washington im Grunde ein Gräuel. Daher ist seine Kriegstreiberei im Vergleich zu jeder anderen Nation in der Geschichte unübertroffen.

Russlands Haltung in der Ukraine hat den Kriegstreiber der Welt bloßgestellt. Und diese trotzige Haltung markiert das Ende der vermeintlichen Hegemonie der USA.

