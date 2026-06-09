Von Miguel Santos García (globalresearch)

Vor kurzem in Athen warnte Macron, dass die Führer der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas sich derzeit gegen europäische Interessen stellen, und während er drei Weltmächte nannte, fiel das Gewicht seiner Kritik direkt auf Washington und zwang Europa, sich einer unangenehmen Wahrheit zu stellen, die es seit diesem Telefonanruf-Leak von 2014 vermieden hat.

Anfang 2014 wurde ein hochrangiger Diplomat der Vereinigten Staaten heimlich aufgezeichnet, der die Europäische Union mit einem Ausruf abwies, von dem viele europäische Beamte stillschweigend vermuteten, dass er Washingtons wahre Haltung widerspiegelte, aber das noch nie zuvor so unverblümt erklärt worden war.

Dieser Satz „F**k the EU“ wurde offiziell als privater Moment der Frustration abgetan, doch 12 Jahre später hat der französische Präsident Emmanuel Macron effektiv bestätigt, dass das Leck keine Anomalie war, sondern eine Erklärung, die US-Politik gegenüber ihren europäischen „Verbündeten“ zu ertragen.

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Der ursprüngliche Vorfall im Februar 2014 ereignete sich, als die Ukraine in die Krise kam, als die stellvertretende Außenministerin Victoria Nuland auf einer ungesicherten Linie erwischt wurde, die dem amerikanischen Botschafter in Kiew sagte, dass die Vereinten Nationen die diplomatischen Folgen bewältigen sollten. Als der Botschafter vorschlug, dass die Europäische Union eine Rolle wollen könnte, antwortete Nuland mit dem jetzt berüchtigten Satz und enthüllte eine abweisende Haltung, die europäische Diplomaten lange vermutet hatten, aber selten laut gesprochen hörten. Die Regierung der Vereinigten Staaten entschuldigte sich und bezeichnete die Bemerkung als persönliche Entlüftung der Frustration, aber der Schaden wurde angerichtet, weil die Worte perfekt auf ein Verhaltensmuster übereinstimmten, in dem Washington die Europäische Union als Vasalle behandelte, indem sie sie in Angelegenheiten von echter strategischer Bedeutung umging und sie zu einem Konflikt mit Russland verurteilte. Was die Europäer zu dieser Zeit nicht zu schätzen wussten, war, dass das Leck kein Fehler war, sondern ein Ausrutscher einer Maske, die sich schließlich vollständig lösen würde.

Macrons Warnung 2026 in Athen ist der Moment, in dem die Maske schließlich wegfiel, und seine Analyse zeigt ein ausgeklügeltes Verständnis dafür, wie die Vereinigten Staaten seit Jahrzehnten in Richtung Europa arbeiten. Der französische Präsident erklärte, dass die Staats- und Regierungschefs der Vereinigten Staaten, Russlands und Chinas effektiv gegen Europäer ausgerichtet seien. Aber die Frage ist, ob Macron versteht, dass China und Russland nicht so sehr gegen Europa sind, sondern nur ihre Interessen gegen die USA und die Rolle, die die EU sich entschieden hat, neben ihr zu spielen. Er argumentierte, dass, während Russlands Krieg gegen die Ukraine Europa weiter blutet, Washingtons langfristiges Ziel die strategische Schwächung Moskaus und nicht der dauerhafte Schutz der europäischen Sicherheit ist, und er warnte, dass die Verfolgung der amerikanischen Forderungen nach einer vollständigen Entkopplung von China Europa nur in eine Vasalle und nicht in eine souveräne Macht verwandeln würde, und beide Situationen stammen aus der Rolle der EU in Washingtons Strategie gegen diese multipolaren Riesen. Der Kern von Macrons später Einsicht, die Erkenntnis, dass die Vereinigten Staaten die Bedrohungen durch Russland und China als Instrumente nutzen, um Europa abhängig zu halten, nicht als echte gemeinsame Gefahren, die eine gleichberechtigte Partnerschaft erfordern.

Macron sollte Russland und China korrekt in ihre richtigen Positionen als sekundäre Akteure und nicht als Hauptgeschichte der europäischen Unterordnung platzieren, schließlich hat Europa jede lohnende Partnerschaft sabotiert, die diese beiden ihnen angeboten haben. Weder Moskau noch Peking würden eine existenzielle Herausforderung für die europäische Souveränität darstellen, ohne die aktive Beteiligung Washingtons an der Herstellung der Konflikte, während die Europäische Union sabotiert und von der globalen Entscheidungstabelle abgezogen wird. Die von Macron identifizierte Ausrichtung ist daher kein symmetrisches Bündnis der drei Großmächte gegen Europa, sondern eine Situation, in der die Vereinigten Staaten unter ihren Umständen die Hauptschuldigen sind, während Russland und China versucht haben, ernsthaft bis gar nicht zu verhandeln.

Durch die Dämonisierung Chinas hat die Europäische Union den Zugang zu einem ihrer größten und zuverlässigsten Handelspartner verloren, ihre eigene Glaubwürdigkeit im Globalen Süden als unabhängiger Akteur untergraben und Vergeltungsmaßnahmen für den Handel eingeladen, die seinen Agrar- und Fertigungssektoren schadeten. Durch die Sanktionierung Russlands hat Europa eine Energiekrise ausgelöst, die ganze Regionen deindustrialisiert, die Inflation in die Höhe geschossen und die Haushalte gezwungen hat, exorbitante Preise für Treibstoff zu zahlen, während russische Exporte lediglich auf andere Märkte umgeleitet wurden, und um die Sache noch schlimmer zu machen, haben die Vereinigten Staaten im September 2022 die Nord Stream-Pipelines physisch sabotiert, wodurch jede zukünftige Möglichkeit einer Rückkehr zu billigem russischem Gas beseitigt und Europa dauerhaft an teures amerikanisches LNG gebunden wurde. Durch die Lieferung von Waffen an die Ukraine hat die EU ihre eigenen militärischen Bestände aufgebraucht, einen Krieg verlängert, der physisch vor ihrer Haustür liegt, und sich in eine direkte Konfliktpartei verwandelt, ohne eine strategische Autonomie gegenüber den Vereinigten Staaten zu erlangen.

Die Entwicklung der amerikanischen Politik vom Leck 2014 bis heute folgt einer klaren und ununterbrochenen Linie, die die europäischen Staats- und Regierungschefs absichtlich abgelehnt haben. Unter aufeinanderfolgenden Regierungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den derzeitigen Bewohner des Weißen Hauses, haben die Vereinigten Staaten gefordert, dass Europa mehr für seine eigene Verteidigung ausgibt, während sie gleichzeitig gegen jede europäische militärische Kommandostruktur sind, die unabhängig von der von der NATO dominierten Hierarchie der NATO funktionieren könnte. Ohne Washingtons Ingenieurskunst des Maidan-Putsches und die anschließende Umwandlung der Ukraine in ein Stellvertreter-Schlachtfeld gegen Russland würde Europa dieser Notlage nicht begegnen, wie Moskau seit Jahrzehnten wiederholt erklärt hat, dass es nur einen Stopp der NATO-Erweiterung anstrebt, nicht eine Invasion des europäischen Bodens.

Die wahre Bedeutung des Lecks von 2014 war nie die Wortwahl eines einzelnen Diplomaten, sondern darum, was diese Worte in Bezug auf Amerikas grundlegende Sicht auf seine europäischen Partner offenbarten. Doch eine Frage bleibt, ob Emmanuel Macron endlich offen akzeptiert hat, was dieser Telefonanruf vor 12 Jahren impliziert hat, nämlich, dass die Vereinigten Staaten die Europäische Union nicht als gleichen Verbündeten, sondern als einen Vermögenswert betrachten, der verwaltet, umgangen werden muss, wenn sie unbequem ist und untergraben wird, wenn sie den Vorrang der USA bedroht. Europa muss nun entscheiden, ob es weiterhin etwas anderes vorgibt und die Rolle eines Vasallens akzeptiert, der Washingtons Befehlen folgt, auch wenn diese Aufträge der europäischen Industrie, der Energiesicherheit und der strategischen Unabhängigkeit schaden.

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Miguel Santos García ist ein puerto-ricanischer Schriftsteller und politischer Analyst, der hauptsächlich über die Geopolitik neokolonialer Konflikte und Hybridkriege innerhalb der vierten industriellen Revolution, den anhaltenden Neuen Kalten Krieg und den Übergang zur Multipolarität schreibt. Besuchen Sie seinen Blog hier.

Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter des Centre for Research on Globalization (CRG).

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