100 Millionen Bankkonten einfach GESPERRT! (Ernst Wolff warnt)

Ernst Wolff warnt eindringlich: Der digitale Euro kommt schneller als gedacht. In Thailand wurden über Nacht 100 Millionen Konten gesperrt – wer sich nicht mit digitaler ID registrierte, verlor den Zugang. Die EU plant die Einführung für 2026, die AMLA in Frankfurt nimmt bereits ihre Arbeit auf. Was wie ein Albtraum klingt, wird Realität. Wer nicht vorbereitet ist, verliert seine finanzielle Freiheit und gefährdet seine Ersparnisse.

Kommentar von Sneeuwglans bei YT:

„Leider ist das Überangebot an Eigenwerbung im Video mittlerweile recht störend….“

Dem kann ich nur zustimmen.

Was die Digitale-ID anbetrifft, wird der Staatsfunk schon für die entsprechende Gehirnwäsche sorgen.

