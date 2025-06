100.000 Jobs verloren – ach herrje!

von Egon W. Kreutzer

Sie erinnern sich vielleicht an Didi Hallervorden und den Sketch mit der Kuh Elsa?

Da erzählt er als Butler seinem Chef am Telefon, die Kuh Elsa sei gestorben – und erst nach und nach in kleinen Happen, was wirklich geschehen war. Aber sehen Sie hier selbst noch einmal:

So ähnlich kam es mir vor, als ich kurz vor Pfingsten an den unmöglichsten Orten gelesen habe, Deutschland habe im vergangenen Jahr 100.000 Arbeitsplätz verloren.

Von Deutschlandfunk bis WELT, von Tichy’s Einblick bis zur Jungen Freiheit, sogar der österreichische Kurier titelte: Deutschlands Industrie baute 100.000 Jobs binnen eines Jahres ab.

Verglichen wurden dabei die Beschäftigtenzahlen der deutschen Industrie, jeweils zum Ende des ersten Quartals der Jahre 2024 und 2025. Herausgefunden hat das die Beratungsgesellschaft EY, vormals Ernst & Young.

Dabei handelt es sich gewissermaßen um die Kuh Elsa auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Bei mir standen folgende Zahlen in der Statistik:

31.03.2025 2.659.800 31.03.2024 2.230.325 Stellenabbau I/24 bis I/25 429.475

Das sieht etwas mehr aus. Ist ja auch nicht nur die Industrie, sondern die gesamte Wirtschaft und der Personal sparende Staat, wobei ich weiß, dass es in meiner Erfassung große Lücken gibt, weil eben nicht jeder kleine Stellenabbau, nicht jede kleine Insolvenz, und schon gar nicht jede stille Betriebsschließung den Weg in die Medien findet – und auf das, was die Medien berichten, bin ich leider angewiesen.

Ich liste hier nur mal komprimiert alle Fälle auf, bei denen der

Abbau von mindestens 1000 Stellen

erfolgt ist, bzw. im Beobachtungszeitraum angekündigt wurde. Einträge in zeitlicher Reihe, beginnend mit April 2024.

VW geschätzt 1000 Tesla 3000 Daimler Trucks 1000 142 Apotheken geschätzt 1000 Getir 1800 SIGNA – 120 Folgeinsolvenzen 4400 Bodo Jagdberg geschätzt in D 1250 Mercedes Sprinter Ddf 1250 Yanfeng weitere 1000 Alstom geschätzt vorläufig 4500 FTI 11000 Sternenbäck 1000 SAP weitere 2400 Postbank ca. 1000 Covestro geschätzt 2000 Bosch Bamberg 1150 Depot 4150 Inapa 1500 ZF weitere 2000 DB 30000 Evonik 1500 Infineon weitere 2200 Bayer geschätzt 2000 Stiebel Eltron etwa 1250 AE Group rund 1000 IAV weitere 1400 Thyssenkrupp weitere 5000 Bosch Hildesheim 1600 VW weitere 10000 Sachsen-Anhalt Bundesland geschätzt 5700 EDEKA 3000 VW weitere 7000 Bosch Stuttgart weitere 3000 WKW 3800 Bertrandt 1200 SMA Solar geschätzt 3000 BASF weitere 4000 Schaeffler geschätzt 7000 Airbus geschätzt in D 2000 Lilium 1100 Leoni geschätzt 2000 Wegatech 2000 VW – Wolfsburg Lohnkürzung entspricht Vollzeitäquivalente 13500 Audi 4500 Siemens Digitalsparte 5000 Ziegler Group 3000 Ford 2900 OPEL weitere 1000 Bosch weitere 3800 Kodi 1800 Achat 1450 Berlin Kommune 1200 Gerhardi 1500 Baywa 1300 DRK Kliniken 2500 Mercedes Stuttgart 15000 Evonik weitere 1000 Continental 7150 München Kommune 1150 Manz 1435 Porsche 8000 Webasto weitere 1200 BMW 2000 Voit 1600 Commerzbank geschätzt 4000 Kion 1500 Sachsen Bundesland geschätzt 8000 Brose weitere 1260 BP 2000 HKM 3000 Audi weitere 8000 Bosch weltweit weitere 12000 in D 7000 Deutsche Post 8000 Thyssenkrupp Automotive 1800 Sachsen Bundesland 3500 Siemens 2850 Deutsche Bank 2000 Sausalitus > 1000 Salzgitter mindestens 1000 Summe 12 Monate

(April 24 bis März 25) 261.000

Die übrigen 170.000 gestrichenen Jobs entfallen auf Meldungen mit weniger als 1.000 betroffenen Mitarbeitern.

Zusätzliche Informationen und Links auf die Original-Meldungen finden Sie in meiner Statistik samt den zugehörigen Archiven.

Nochmals zu Didi Hallervorden.

Die Geschichte vom Anfang an erzählt, befinden wir uns analog dazu mit dem Niedergang der deutschen Wirtschaft zwischen dem Treppensturz des Sohnes und dem Beginn des Funkenflugs.

Vom 1. April 2025 bis zum 7. Juni sind schon wieder 60.407 dazugekommen.

60.407 in nur 10 Wochen!

Wenn es in diesem Tempo weitergeht, und mit KI wird sich das alles noch beschleunigen, dann, und das kann sich jeder leicht ausrechnen, wird in Deutschland in wenigen Jahren das Sozialsystem kollabieren – und nicht nur das, sondern noch viel mehr. Die Rentner, die den ehemaligen Wohlstand erwirtschaftet haben, werden demnächst als Dank dafür mit einer Quellensteuer auf ihre Rente auch noch bestraft.

Wer noch einigermaßen bei Verstand ist, sollte sich schnellstens gegen dieses korrupte Politsystem wehren, ansonsten …, ach, ich habe es langsam satt, ständig auf das Schlimmste, was uns noch bevorsteht, hinzuweisen.

